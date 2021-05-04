瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，隨著中美全球兩個最大的經濟體加大基礎設施投資力度，這為全球經濟和相關公司帶來了雙贏的局面。潛在的受益者包括兩國的智慧基礎設施、可再生能源和綠色科技領域。

近期美國總統拜登公布了一項為期8年、總額高達2.25兆美元的基礎設施建設計畫。該法案如果獲得通過，將成為美國歷史上規模最大的基建相關法案—其規模幾乎是2009年歐巴馬任內《美國復甦與再投資法案》的三倍，該法案在當時已是非常龐大。

本次基礎設施計畫將撥款6210億美元用於交通基礎設施，包括投資電動車；5900億美元用於研發，如投資半導體和清潔能源生產；4000 億美元用於擴大並改善醫療保健服務；3280億美元用於現有基礎設施和住宅現代化；以及3110億美元用於改善寬頻和電網。

胡一帆指出，這種傳統基建與新基建相結合的投資模式，與中國的相關政策大致類似。拜登總統也間接援引了中國在基建方面的發展，他表示：「美國不再是世界的領導者，因為我們不再投資（基建）。」不過，儘管美國的基礎設施計畫本質上與中國類似，但在投資規模方面前者要小得多。

幾十年來，中國無疑在基礎設施方面處於領先地位。僅在2020年期間，中國在基礎設施上的支出就高達15.2兆元人民幣，與美國為期8年的計畫（2.3兆美元）規模相當。從2010到2020年，中國對基礎設施的投資高達約112.6兆元人民幣（約合17.2兆美元），年均複合增長率為12.6％。在十年內，中國建成了全球最長的高鐵網路，也成為摩天大樓數量最多的國家；全球排名前五的港口中有四個位於中國，最近中國還超越美國成為高速公路網最廣的國家。

胡一帆指出，中國政府新的優先事項是發展與5G、人工智慧、物聯網、大數據、特高壓電網、新能源和醫療保健相關的新基礎設施。工信部的數據顯示：到2025 年，中國將在特高壓電網投資5000億元人民幣，在人工智慧晶片方面投資1000億元人民幣，在工業互聯網投資6500億元人民幣。中國還承諾到2025年底建成500萬個5G基站—相當於在不到5年的時間內增長25倍，中國信息通信研究院預測相關投資額將達3.5兆元人民幣。

(旺報 )