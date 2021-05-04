國民黨立委鄭麗文近日槓上總統府國策顧問黃承國，直指民進黨早已被黑道把持，黃承國回嗆她「背叛民進黨，沒台灣價值」。對此，鄭麗文5日除了申請立法院隨扈，保護人身安全，也交待立院辦公室小編採購「防身辣椒噴霧、哨子」等防身用品，並列舉5款防身物品和其功用。

鄭麗文今4日下午先是透過臉書發文表示，昨日，她被黃承國公開點名嗆聲後，費鴻泰總召及黨團的同仁們都非常替她擔心，於是在眾人的堅持下，申請了立法院的隨扈，保護自己的人身安全。鄭麗文提到，民進黨代言人是黃承國這種人，民進黨「自甘墮落」是民進黨自己的事，但是，民進黨的價值，絕對不是台灣價值。

鄭麗文臉書。(圖/翻攝自臉書)

晚間鄭麗文再度發文表示，她自己不怕，但是辦公室小編們感到害怕，因此她交代小編們要去採購防身用品:，包括防身辣椒噴霧器、哨子，以保護辦公室同仁安全。

警政署APP。(圖/翻攝自 手機應用軟體頁面)

此外，如果真的遇到突襲怎麼辦？鄭麗文也提供民眾一些隨身防身物品和運用方面的教學。

第一、筆：放一枝筆在隨身口袋裡，需要時以筆尖銳處戳向對方，作為防衛武器。

第二、手機：下載APP視訊報案（警政署110視訊報案，可在幾秒內定位、報警、錄影存證）

第三、雨傘：尖頭長柄雨傘絕對是最佳防身武器!

第四、哨子：製造聲響吸引他人注意、爭取逃離現場的時間

第五、防身噴霧：噴霧噴出的瞬間會讓對方受到強烈感官刺激，而失去攻擊力。若對方拿著武器，我們卻是赤手空拳時，最好的辦法就是「落跑」，千萬不要想去搶奪對方的武器，這是非常危險的。

(中時新聞網)