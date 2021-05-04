諾富特群聚感染事件不斷延燒，衛生福利部指出若有行經確診者足跡的民眾需落實自我健康監測，不過外界也質疑自我健康監測和自主健康管理標準模糊，也造成地方政府困擾。對此，新北市長侯友宜表示，這次染疫多是英國株變種病毒，一定要擴大匡列居家隔離、自主健康，不能用以往疫情的方式處理，呼籲中央擴大篩檢。

指揮中心指出，與確診者足跡相同的民眾需進行「自我健康監測」14天，而自主監測不會列冊，將由地方衛生局關懷，自主健康管理則會列冊，由中央管理，不過標準一出後，令外界質疑，區分方式不清，造成地方政府困擾。

侯友宜表示，英國株病毒來勢洶洶，地方也有點措手不及，大部分案例都是染到這樣的病毒，在整個居家隔離、自主健康匡列上一定要擴大範圍，不能用以往處理COVID-19的狀況應對，尤其很多自主健康管理的人也被檢出有類似這種狀況出來的時候，相信中央也要擴大範圍，擴大篩檢，擴大列管居家隔離、自主健康的範圍才能全面防堵，擴大方式處理絕對是比較好的方向。

(中時 )