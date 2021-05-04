房地合一2.0預計7月1日上路，財政部也緊鑼密鼓修正子法規，今日預告2項子法規解釋企業與個人在「非自願」的情形下5年內出售可排除高額稅率，適用20％的稅率。

企業主要有4項列入「非自願」可以排除，出售取得土地前就遭到他人越界建築；因欠債、欠稅被強制執行；共有房地非自願交易；銀行依據法規處分抵押品。

個人方面則有6項，包含個人非自願離職須離開原住出售房屋者；遭他人越界建築；本人配偶與未成年子女罹患重大疾病或遭受傷害，須賣房籌措醫藥費者；因家暴取得保護令，躲避相對人而出售房屋者；與他人共持而非自願賣屋者。

房地合一2.0是4月三讀通過，規定自2016年後取得的房子皆適用，日出日則將在7月1日。

此次修正大幅調整「短期」認定，境內個人、企業持有2年內出售稅率45％，逾2年、未滿5年內出售課35％；境外個人、企業方面，2年內出售課45％，逾2年以上課35％，並且將預售屋、特定企業股權交易都納入規範。

在母法當中已經排除了危老都更、建商興建房屋首次轉移。而這次子法規預告14日，預計能趕在7月1日上路前一起適用。

(中時 )