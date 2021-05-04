邱澤與廖明毅首部合作，一拍即合。（粘耿豪攝）

邱澤4日以第23屆台北電影節大使之姿，與導演廖明毅出席媒體見面會，由於先前傳出拍攝蔡岳勳執導的影集《零下一九七》時受傷，傷後首現身的他，健康狀況備受關注。他透露：「身體正恢復中，是傷到脊椎第2節，幸好沒有傷到太裡面。醫師說目前不能劇烈運動，以防再次撕裂傷。」他說，傷後有趁劇組轉景時短暫休息，「之後就開始繼續拍攝，到昨天都還在拍」，可說是十分敬業。

邱澤曾以電影《誰先愛上他的》獲台北電影獎影帝，今年主演夯片《當男人戀愛時》全台票房已累計3.8億，讓他升格億萬票房男星。該片有機會讓他再次角逐北影影帝寶座，對此他期待地說：「獎項對我來說很像禮物，是要很認真努力才可以獲得的，所以當然很期待會收到那個禮物。」

他這回以「回娘家」心情，參與廖明毅執導的影展形象廣告《回家》，該廣告風格驚悚且恐怖，還找來邵雨薇客串，並延續導演在《怪胎》時所使用的iPhone拍攝法，在短短90秒內抓緊觀眾眼球。邱澤笑道，其實自己很怕「阿飄」，不過看在宣傳片長短，才挑戰演出。

邱澤也分享，近期自己戴好帽子和口罩，悄悄隱身人群中，默默買票3刷《當男人戀愛時》，並坐在席中與一般觀眾同觀賞，「很有趣的是，我發現在一些會哭的片段，有觀眾會遞衛生紙給隔壁不認識的人，一些有看過的，就會直接拿出一整包衛生紙，讓我印象很深刻」。台北電影節於6月24日至7月10日盛大舉辦。

(中時 )