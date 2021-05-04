近年來隨著全球面臨愈來愈嚴重的氣候變遷問題，節能減碳成為投資顯學。晉達環球環境基金經理人Graeme Baker表示，更多資金將投資於促進低碳轉型的公司，成長潛力不容錯過。

Baker表示，各國政府也開始重視可持續發展，以全球最積極推動減碳經濟的歐盟為例，在其7,500億歐元的歐盟復甦基金中，原本只有25％的預算用於發展對抗氣候變遷，但最終在歐盟主席要求下提高至30％，不過這樣的資金仍不足以將全球溫度保持在《巴黎氣候協議》所議定的攝氏1.5度升幅之內。如果要達到目標，直至2035年前全球每年要投資2.4兆美元於減碳之上，而目前全球每年只有5,000億美元投資於減碳，未來成長空間值得期待。

Baker表示，在判斷個別公司碳足跡時，主要是根據三類排放標準來判斷公司的排量，包括範圍一（Scope 1），如工廠及汽車的排放；範圍二（Scope 2）的間接排放，主要是涉及用電量，以及範圍三（Scope 3）的其他間接排放，當中包括供應鏈及產品售後、使用有關的碳排放。而一般投資者其實沒有足夠數據判斷公司實際的碳足跡，尤其是在公司沒有主動披露下，更是難以判斷範圍三的碳足跡。

Baker指出，投資團隊的篩選方法，是透過環境收益和改善的碳數據，以識別在減碳進程中受惠的公司。看好推動能源系統和交通運輸轉型的公司，因為這些公司將推動持續的減碳過程，且其產品能真正避免碳排放。此外，透過投資於這些推動和受惠減碳趨勢的企業，投資者將可參與結構性增長機會，抵銷其他投資所產生的碳風險，並對解決氣候變化問題上產生積極的影響，進而產生雙贏的結果。

Baker進一步表示，受惠於減碳趨勢的企業包括有助促進運輸電氣化的科技公司、提供具能源效益建材的公司及可再生能源供應商等。此外，隨著主要汽車生產商逐步放棄使用內燃機，電動車的生產在2019年至2020年出現重大變化，中國生產全球超過50％的電動車。在中國的新政策情境下，可再生能源將進一步滿足持續增加的能源需求，而油氣在市場中的佔比將逐漸縮小；整體而言，中國在推動可持續減碳方面會逐步成為重要的角色。

展望後市，可再生能源、運輸、供暖和工業程序電氣化以及資源效益相關的公司都將有不錯的投資機會。由於政策支持、科技創新和應對氣候變化的消費意識提升，有助加快減碳進程，可再生能源將成為控制全球溫度上升的關鍵因子。在電氣化產業方面，由於電池技術是推動電氣化的關鍵，尤其看好電池製造商、電池零組件供應商以及電池資本設備製造商。至於資源效益，約30％的溫室氣體排放來自建築物，令建築物效益成為減碳關鍵，各國提升建築物效益標準將刺激市場對保溫物料和相關產品的需求。

(旺報 )