大陸五一勞動節假期共5天，不少情侶選擇此時完婚。數據指出假期首日有超過10萬對新人辦婚禮，結婚行業實現大幅增長，許多結婚商家稱今年為「史上最忙碌的勞動節」。

中新社報導，中國結婚服務平台婚禮紀數據顯示，五一假期首日，中國有超過10萬對新人辦婚禮。這帶動了旅拍行業營收大幅增長。

疫情下出國難，杭州一位業內人士稱，三亞、成都、廈門、麗江等成為熱門的旅拍目的地。該位人士還介紹，今年五一假期該機構的訂單比2019年大約翻2倍，比去年翻了3至4倍。

他還感受到，經歷了疫情以後，許多年輕人有了更多理財觀念，結婚消費也相對趨於理性化，在旅拍套餐消費上，69％新人傾向於選擇5000元(人民幣，下同)至6000元的中檔區間。

中國傳統文化促進會婚慶文化產業發展委員會主任曹仲華認為，旅拍升溫背後體現了當下中國年輕人的結婚新消費趨勢，即注重結婚消費的品質及個性化，摒棄千篇一律，以及更加注重服務和體驗感。旅拍市場的火熱，一方面離不開大眾的消費理念升級，另一方面也得益於中國成熟的旅遊市場環境，完善的交通路網，飛機、高鐵、自駕游出行都十分方便，這也讓旅拍有了快速發展的土壤。

經歷了疫情和就地過年之後，大陸本次五一連假的出行人數強勁反彈。首日全國海陸空交通發送旅客5826.7萬人次，按年增長119.2％，官方預料整個假期將達2.65億人。

(中時 )