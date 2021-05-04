工業電腦廠商融程電（3416）4日公告首季財報，受惠強固型平板電腦出貨暢旺，單季營收達5.85億元，年增67.06％，稅後淨利8,184.4億元，較去年同期成長55.85％，創下歷史新高紀錄，EPS達1.13元。

融程電今年以來業績動能暢旺，不受2月假期較多影響，第一季連三季成長，並創下近年新高，營業利益1.04億元，年增83.57％，毛利率為34.31％，比去年第四季的32.33％提高近兩個百分點，推升稅後淨利至8,184.4億元，超越去年第三季的7,606.8億元，EPS重返「1」字頭，達1.13元。

融程電表示，在站穩強固型平板市場之後，並將積極拓展新商機，宣布正式進軍市場規模約每年25億～30億美元營收的強固型筆電市場，作為未來長期營運成長動能。

法人認為，融程電首季營收因歐美客戶車檢與物流平板電腦專案放量出貨，成長幅度領先同業。展望後市，由於歐美客戶專案均為需求量高的長期大單，預估將穩定持續出貨，維繫業績成長動能。

融程電去年EPS達3.55元，日前董事會決議每股擬發4元現金股利，優於去年配息3元水準，股利發放率112.68％，以4日最新收盤價計算，現金殖利率為5.13％，28日召開股東會。

(工商 )