台灣資安大會4日登場，資訊服務商精誠（6214）表示，近年來精誠加強布局資安領域，目前旗下提供資安服務的客戶領域橫跨離岸風、製造業、政府組織以及零售流通等產業，在收購與策略聯盟的佈局上，除了投資國內資安新創以外，也與國內外的資安廠商合作。精誠4日推出五大資安自有解決方案，期望幫助企業強化資安架構，強化防禦等級。

台灣資安大會4日在台北南港展覽館登場，總統蔡英文出席表示，資安是臺灣產業發展必須把握的關鍵領域，且是國際上數一數二的資安攻防熱區，更是第一線的練兵場。蔡英文說，接下來政府將進階推出資安即國安2.0戰略，也規劃新設數位發展部，並成立專責的資通安全署，強化對關鍵基礎建設以及核心資料庫的防護韌性。

今年的資安大會有不少台灣廠商參與，精誠也是其中之一。精誠表示，本次大會中展出五大資安自有解決方案，包括大數據與AI人工智慧技術的「資安卓越中心」、可協助企業快速分析問題事件並迅速回應的「維運監控中心」，也有以長期資安事件監控為主的服務機制，可幫助企業進行資安攻防訓練以及人才養成的「紅色警戒資安攻防演練」。

此外，針對像是電子郵件防護，精誠也推出「SESC次世代郵件安全雲」以及協助企業強化員工資安意識的「HEIS資安意識人因分析系統」，協助企業全面強化資安防護。

精誠表示，目前提供資安服務的客戶橫跨多個產業，從離岸風電、製造業、政府組織及零售流通等都有，近年在資安的佈局上，對內除了進行資安人才培訓以外，對外則陸續投資有發展潛力的台灣資安新創公司，以互補雙方資源。此外，精誠也表示，近年也陸續與國內外資安公司結盟合作，期望打造台灣的資安生態圈，目前初步計畫將從日本、東南亞兩市場開始，搶攻資安市場商機。

精誠去年～今年第一季營運也受惠於資安成長，精誠第一季營收創新高，除了與原廠合作加深，幫助客戶導入機器人流程自動化等數位轉型專案以外，離岸風力發電專案帶動資安服務成長、政府機構持續成長的數位轉型需求，都是帶動精誠第一季營運攀高的主要原因。

以2021年來看，精誠表示，不管是資安、政府數位轉型的帶動，或科技業對軟硬體建置需求都有增無減，需求呈現全面成長，而在市場熱度不減的情況下，精誠對2021年整體營運狀況保持樂觀看待，除了內部本業成長以外，今年也將陸續尋找收購兼併的標的，擴大營運版圖。

(工商 )