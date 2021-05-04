近來台股當沖戶數暴增，賺到就跑的情況日趨明顯，導致國內外疫情升溫，台股反應就相當激烈，今(4)日再度開高殺低，高低巨震680點，各類指數全倒，連散戶熱門族群，包括航運、鋼鐵全部重挫，終場下跌近300點，成交值高達6642億元，再創歷史新天量，本周以來台股重挫超過600點或3.6%。對此，有一名網友提到，身邊朋友都是融資交易，最近才剛繳房子的錢，就慘虧913萬，引發網友熱議。

一名網友在PTT論壇以「我朋友是不是準備畢業了」為題發文指出，「今天一波大怒灌綠成這樣，而且她還融資，最近的殺盤她不曉得補了多少錢…好死不死她才剛開始繳一間新房子，直接跑路會不會比較省事(誤)，或者有敗部復活的高手鄉民可以分享一下心得？給她點信心XD」

該名網友附上對帳單，由此可見將持有的台聚、中鴻、大成鋼、聯電和友達等標的賣出，跌幅通通達到雙位數，甚至友達跌的來到51.84%，總計損失達913萬元以上。

對此，網友紛紛留言表示，「不忍直視」、「地獄倒楣鬼？」、「等等為什麼買的點位都那麼高」、「真的散戶融資」、「直接賠房子耶」、「追高還買這麼多，風險太大了吧」。

不過，也有網友找到亮點，指出「前面賺了五千萬都不說」、「敢壓這麼大 本來就有錢啦 不怕」、「有錢人賠個小錢」、「九百萬才三十趴」、「壓這麼大本身很有錢不需要擔心吧」。

(中時新聞網)