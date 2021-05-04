美波（左）在片中協助強尼戴普踢爆環境公害事實。（采昌提供）

改編日本最惡名昭彰環境公害事件的電影《惡水真相》（Minamata），即將在7日於全台上映。本片男演員一字排開，幾乎都是「影帝級」陣容，除了金球獎影帝強尼戴普（Johnny Depp）飾演傳奇攝影師「尤金史密斯」，更有日本奧斯卡影帝真田廣之、藍絲帶獎影帝加瀨亮、威尼斯影帝淺野忠信，以及南韓青龍獎最佳男配角國村隼等強大卡司同台飆戲。

其中，由真田廣之飾演的抗議團體談判領袖「山崎」，甚至連沒有自己的戲份時，都會每天親自到拍攝現場參與幕後製作，並認真地表示：「身為日籍演員，這是我的任務！」強尼戴普也對他的敬業態度讚譽有佳：「真田廣之根本不需要對任何人證明自己，我沒碰過演員拍電影會做這種事，這實在前所未聞。」

此外，尤金史密斯的妻子艾琳史密斯，也在製作期間大力協助劇組，盡力還原當年的事件真相。製作團隊並找來日法混血女星美波，來飾演「艾琳」這位堅強又複雜的角色。首度演出英語電影的美波，也自信表示：「對我來說，這確實是一大挑戰，但我想要戰勝自己的極限！」

《惡水真相》改編自「傳奇攝影師」尤金史密斯的同名攝影集，將震驚全球的「日本水俁病公害」真人真事搬上大銀幕。全片集結日本演技派卡司真田廣之、國村隼、加瀨亮、美波、淺野忠信等人共同演出。尤其日本奧斯卡影帝真田廣之，這回在片中飾演水俁病患者互助會的談判領袖，不僅要協助受害者家庭，更要團結居民去爭取該有的權益，呼籲眾人向政府與造成環境汙染的公司施壓。

真田廣之表示：「我飾演領導級人物，向世界發聲。他擁有國際觀，並大聲疾呼：『我們現在就得阻止這件事，否則在世界其他地方會重新上演。』我研究這些真實人物，也試圖締造一個原創角色。」他進一步補充：「水俁能作為典範，地方復原、海洋恢復昔日風采。現在地方管理得宜，病患家屬也能自豪，所以這是正面的訊息。」

本片監製山姆薩卡爾（Sam Sarkar）透露：「多年來，我一直非常欣賞真田廣之的作品。得知他有興趣接演，我簡直樂歪了。在我的想像當中，他很適合詮釋這號人物，他的感覺很像當時的社運人士，差別只在他的角色，其實是幾個真實人物的集結。」然而真田廣之貴為影帝，卻在片場非常用功且謙卑。據悉，就算沒有自己的戲份，他每天都還是會親赴拍攝現場討論、創作。其中一幕使用佛教哀悼用的麻布，上面必須寫日文。

劇組為了確保如實，所以找來日文教授，發現有些字體在這五十年來有過演變，所以特地請真田廣之幫忙，確保字體使用正確。真田也對此表示：「我們試圖讓世界認識真正的日本，身為日籍演員，這是我的任務，而且電影團隊表現得很好，我們合作愉快。」強尼戴普更對真田的敬業態度大表讚賞：「真田廣之根本不需要對任何人證明自己，但他指導起演員、臨演，甚至幫忙寫抗議標語。我沒碰過演員拍電影會做這種事，這實在前所未聞。」

(中時 )