王柏傑（左起）、簡嫚書、傅孟柏主演美食與警匪動作類型影集《美食無間》，右為導演奚岳隆。（粘耿豪攝）

王柏傑（左起）、簡嫚書、傅孟柏主演美食與警匪動作類型影集《美食無間》。（粘耿豪攝）

王柏傑在美食與警匪動作類型影集《美食無間》飾演殺手。（粘耿豪攝）

簡嫚書在美食與警匪動作類型影集《美食無間》飾演菜鳥警察。（粘耿豪攝）

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》四月下旬開拍，由電影《女鬼橋》導演奚岳隆執導，傅孟柏、王柏傑、簡嫚書等人主演；王柏傑與謝欣穎日前高調認愛，最近每天忙拍戲、美食吃不停的他，被問約會是否就會因此避開餐廳？他說最近忙到沒時間約會，被問回家有沒有人為他留一盞燈？他笑回：「我會為自己留一盞燈，出門前會開好、準備好。」日前女友生日，他有和朋友一起吃飯為她慶生，不是兩人約會，坦言有送禮物，但不是婚戒，「太快了」。

金鐘視帝傅孟柏在該劇中飾演破案王刑警，為了要演繹大啖美食的美味表情，好幾場戲都吃到肚子撐爆；他說，自己食量不大，卻曾在同一天在早上吃叻沙麵、中午豬腳湯，接著下午還有跑步的戲，吃到對食物反胃。他說自己不挑食但是挑好吃的吃，例如吃到難吃的炒飯就會很生氣，覺得浪費用餐時間。」這也是傅孟柏第一次演出警匪動作戲，經過一個多月紮實的動作訓練後，相當期待在劇中大展身手！

飾演冷酷殺手的王柏傑則是在開拍前已經先瘦身7公斤，進組後從一開始很期待、到後來吃到怕，他笑說「這輩子第一次在早上8點吃滷肉飯及烤肉大餐，每次拍攝吃東西的畫面都要連拍3、4個小時，真的太豐盛！」他也透露收到劇本時看到有「腹肌」二字，他開玩笑說自己糾結很久：「沒有說是六塊腹肌，也可以是一大塊吧？」導演則已預告他跟傅孟柏都有相當養眼的鏡頭，會讓他們展現好身材。

女主角簡嫚書更一改在《她們創業的那些鳥事》中性感甜美的「林美季」形象，飾演吃相豪邁的女漢子；她由髮型師老公操刀，為戲剪掉超過30公分長髮，重拾8年多未見的男孩風短髮造型，回家後女兒看到就說「我也要跟媽媽一樣」。簡嫚書透露本身就很愛吃美食，也喜歡下廚，做演員功課時會特地關注美食網紅的頻道，參考如何吃得好看又美味的表情控管，她一直很想演動作戲，雖然個子嬌小，動作訓練時將彪形大漢過肩摔，對她而言是輕而易舉，還想請導演幫她增加打鬥戲。

《美食無間》結合美食吃貨文化，與警匪動作娛樂性，創造全新話題題材，耗時兩年籌備，劇組田調台灣超過200家美食店家，網羅台灣超過20家知名餐廳、美食品項超過50種。導演奚岳隆透露劇中三位主角將有糾葛的感情戲，「三位男女主角都有一張貪吃嘴，除了吃相好看，吃得性感、也相當懂吃，非常期待我們這次的合作！更重要的是，我們現在的社會環境，外在壓力很大、這一兩年更因疫情關係有很多不確定性，希望透過本劇傳達可以跟好朋友同桌吃飯，是非常不容易且讓人珍惜的事。」

該劇描述金鐘視帝傅孟柏飾演的刑警，是個不按牌理出牌的破案王，也是品味卓越的美食家，他一直在追查數宗兇殺案的連環兇手。王柏傑飾演生無可戀的完美殺手，人生只剩下吃飯和殺人兩件事，將每一道美食都當成最後一餐，極其講究。簡嫚書則出演對於食物來者不拒的菜鳥刑警，外表瘦弱個性直爽，其實深藏不為人知的秘密。素未謀面的刑警與殺手，在一家餐廳被迫併桌，兩人都是懂吃的專家，對於享用美食卻有各自的原則與想法，忍不住互相較勁卻又欣賞對方的見解，因此結下同桌吃飯的情誼。餐桌上，只有美食、沒有公事。三人的命運，緊緊牽繫在一起，然而，下了餐桌，他們卻要面對殘忍的真相，拿槍對著彼此。影集預計將於2022年春季上檔，播出平台未定。

(中時 )