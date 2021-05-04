桃園市中壢區中山東路一段4日晚間時許，附近住家5樓發生火警，桃園市消防局共派39名消防隊員到場救火，警消到場後趕緊協助3人下樓、送醫，僅有1人輕微嗆傷，無生命危險，據了解燃燒物為5樓某戶的雜物，但詳細起火原因仍待調查。

居住在5樓的53歲酈姓男子為行動不便人士，意識清楚無身體不適，由消防人員背負下樓，同層樓的47歲黃姓女子，自行下樓，有輕微嗆傷，消防隊協助送醫，另居住在6樓的51歲黃姓女子，意識清楚無身體不適，由消防人員以共生面罩護送引導下樓，目前起火原因不明仍待調查。

(中時 )