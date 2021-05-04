非洲豬瘟中央災害應變中心今(4)日表示，農委會防檢局於5月1日下午接獲海巡署第12巡防區通報，有民眾於烏沙角岸際發現1隻疑似豬隻屍體，防檢局隨即聯繫金門防疫所派員趕赴現場採檢並將檢體送畜衛所檢驗，發現與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，為確保整體產業安全，將依法暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少一周無疫情發生，才可解除管制。

應變中心表示，5月1日下午接獲海巡署第12巡防區通報，金門烏沙角岸際有民眾發現1隻疑似豬隻屍體，經防疫所採檢以及畜衛所以聚合酶鏈反應(PCR)檢測後，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列的分析結果顯示與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100 ％。

應變中心指出，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，因應本次個案，金門縣政府不敢大意，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行徹底消毒。

應變中心表示，因應海漂豬檢出非洲豬瘟陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑3公里內養豬場(僅1場)進行訪視，豬隻健康狀況良好，未發現異常情形，為確保整體產業安全，農委會今將依「動物傳染病防治條例第28條」規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少一周無疫情發生，方可解除管制。

目前我國海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共16例，其中金門縣13例，連江縣2例、新北市1例。

(中時 )