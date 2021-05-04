立法院國民黨團今天上午前往外交部，再次要求駐日代表謝長廷就日本福島核事故廢水排放入海一事回台說明。謝長廷傍晚在臉書發文表示：「我個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，我當然必須尊重。」

謝長廷說，國民黨的廖婉汝委員是外委會召委，她在4月23日決定要我在4月29日回台灣備詢，依規定回台隔離共要21天，7天前通知，當然來不及，聽說他們要求與疾管局商量縮短，我也一直等待，結果縮短隔離不成功，他們就開記者會說「謝長廷不回國，迴避立法院監督」，真是從何説起呢？

謝長廷又說，想不到廖委員4月29日早上開會5分鐘就宣布散會，改訂5月24日要我赴立法院備詢，也就是5月2日以前要上飛機，這次只有三天時間準備，駐日代表處又正巧發生工讀生確診，我忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請PCR，可説是蠟燭兩頭燒。就在這時，我又看到4月30日新聞説國民黨委員正式提案要求立即將我撤職下台，感覺這是悲淒的霸凌，一方面要求我回台報告，怎麼又先提案要將我立即撤職。那回台一趟不就是完全浪費公帑和時間？

謝長廷指出，立法委員權力再大也不能自我矛盾吧？！我只好把實際狀況向外交部報告，外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給其他人的風險。

謝長廷強調：「我當過多年立委，我也看過很多濫用權力對公務員的惡整，這是民主成熟前的正常過程，我不畏懼，更不會逃避立院監督，其實，我個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，我當然必須尊重。」

(中時 )