新北市長侯友宜今視察樂華夜市防疫，許多店家大門未開，人潮冷清，更有攤販直言生意掉6成。（蔡雯如攝）

諾富特群聚感染近期每日都出現本土病例，且足跡遍佈雙北，其中案1136足跡曾到新北市永和區樂華夜市附近餐廳用餐，雖未踏進夜市，但造成人群恐慌，夜市攤販生意受影響。新北市長侯友宜今視察樂華夜市防疫，許多店家大門未開，人潮冷清，有攤販更直言生意確實受影響，並透露生意掉6成，若情況繼續惡化，不排除虧租金經營，暫時關閉營業。

侯友宜今晚間7時許到樂華夜市，視察夜市防疫。侯友宜屢次叮嚀夜市工作人員，只要沒戴口罩就不能放人進入，規勸不聽者直接叫警察開罰處理，他也到天使雞排、福賓牛排館、永美雪花冰等店視察防疫，許多店主也直呼「生意真的受影響」，其中有牛排店老闆透露，確診者足跡公布後生意立刻少了5、6成，每天開店都在虧錢，若情況未好轉，將考慮關店，節省人事成本。

新北市長侯友宜今視察樂華夜市防疫，許多店家大門未開，人潮冷清，更有攤販直言生意掉6成。（蔡雯如攝）

侯友宜表示，諾富特華航染疫事件慢慢擴及到疑似社區感染，新北市防疫不但全面戒備，更要落實防疫作為，民眾心理認為防疫做得很好就鬆懈警惕，這次絕對要拉回民眾警戒心。新北各大場所一定會落時防疫，尤其夜市一定要做到位，做好動線管控、戴口罩等實質作為，更呼籲店家鼓勵民眾外帶，室內進食採梅花座，盼大家共體時艱，守住疫情。

(中時 )