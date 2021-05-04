黃偉哲視察佳里區政，與環保義工清淨廊道。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

台南市佳里區長朱雅宏於「藍色水岸」步道旁簡報區政。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

台南市政府斥資千萬元改造總長度1572公尺的佳里「藍色水岸」生活空間，步道沿著嘉南大圳蕭壠分線西岸設置，開闢綠地、強化植栽，佳里區公所4日於「藍色水岸」向簡報區政成果，黃偉哲也並帶領數十位環保義工身體力行清淨廊道。

佳里是大北門區的門戶及政經中心，除是鹽分地帶文學發源地，更有「牛蒡的故鄉」美譽，南市府近年投入經費近2億7000萬元建設區政，從水路治理到道路改善共有128件工程，以「藍色水岸」改造為例，沿線融入鹽分地帶文學作家北門七子作品集，營造充滿文學氣息的水岸空間，是居民休憩的好去處。

黃偉哲表示，市府在編列預算時，特別注重農路與水路的部分，要讓在地里民也能享有與市區居民一樣舒適而大條的道路，出入行車方面更加便利，因此編列2300萬改善佳北路、光復路、忠孝路、延平路、中山路、南24線6條路路面。

佳里區長朱雅宏指出，透過施作南19線、26線、安南路、延平路及忠孝路等道路「路平專案」，提升道路平坦度及通行安全性；而蘇厝寮中排上游段及佳里興中排一護岸治理工程，則解決積淹水問題，還有更新改善D幹線出水口老舊箱涵來提升通洪能力。

另外，蕭壠兒童圖書館內外整新後，已於年初重新開館，另將新建佳里第二聯合活動中心，增加居民辦理活動所需的場地。台南市政府將持續爭取經費，透過有系統遊憩規畫串連，活絡地方觀光旅遊發展，讓鹽分地帶文學發源地的風華不滅。

(中時 )