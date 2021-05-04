洋投羅傑斯、高野圭佑來跟球迷打招呼囉！期待能為中信兄弟貢獻勝利

中信兄弟洋投羅傑斯是去年球隊闖進總冠軍戰的重要戰力之一，今年回到熟悉的球隊，與另名日本籍測試洋將高野圭佑在經過隔離與自主健康管理結束後，今日隨隊一軍，兩人在球團安排下拍攝影片向球迷打招呼，影片中還捕捉到羅傑斯與捕手好友陳家駒的打鬧畫面，顯示出兩人得好感情。

「哈囉球迷們我回來了，羅傑斯回來了！」羅傑斯在影片中說，「很高興回到兄弟，也很期待看到你們，謝謝球迷們的給的支持，也希望你們能享受我們所帶來快樂的時刻，Let's go,Brother！」

此外影片中還拍到羅傑斯碰到捕手陳家駒，兩人笑著互相打鬧，羅傑斯去年丟出完投，陳家駒就是當時搭配的捕手，兩人感情本就不錯，曾經說過透過眼神就知道對方在想什麼。

除了羅傑斯以外，日籍高野圭佑同樣也向球迷說說話，「大家好，我是來自日本的高野圭佑，因為林威助總教練的關係有機會加入兄弟，這是很難得的機會，所以我希望能夠把表現做到最好，把握住自己的機會、爭取到位置，為中信兄弟拿到更多勝利做出貢獻，中信兄弟的球迷們，請多多指教！」

羅傑斯與高野圭佑都剛解除隔離，需要經過二軍比賽盡快調整，而高野圭佑為測試洋將，只能在二軍出賽，也不佔用球隊洋將名額，若高野要上一軍，球隊要先將他放入註冊球員名單才能在一軍出賽。

(中時 )