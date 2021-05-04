5月4日因為諧音「May the 4th」與「願原力與你同意」(May the FORCE be with you)，被星戰迷定為「星際大戰日」，聊個與星戰有關的歷史。

1977年，經典科幻片《星際大戰》(STAR WARS)席捲了電影業界與科幻迷，觀眾們驚呼著「很久之前遙遠銀河系」的史詩性，仿彿就是確實存在的故事。其實，星戰當中許多情節有歷史原型，比如X翼戰機和Y翼戰機攻擊死星的雅文戰役(Battle of Yavin)，就源於英國皇家空軍轟魯爾河水壩的過程。

二戰爆發後，英國一直想要削弱德國的工業力量，德國的魯爾河流域一直是工業重鎮，英國空軍部已經確定，魯爾河的幾座大壩是是重要的戰略目標，大壩除了為煉鋼提供水力發電和純淨水，要是破壞大壩，對德國的傷害是沉重的。

當然，德國也知大壩的重要，因此在上游加裝了好幾道的防魚雷網，以及數十門的高砲在魯爾河兩岸，愈接近大壩火力就愈兇猛，因此，要擊毀大壩是個不容易的任務。

即使困難在前，英國空軍部仍然擬定了名為「懲戒行動」(Operation Chastise)的作戰計畫，將派出19架蘭開斯特轟炸機（Lancaster），前往攻擊魯爾河的3水壩，而且還動用了好幾種特殊武器與戰法，包括「打水漂式投彈」，以及「彈跳炸彈」(Bouncing Bomb)。

Star Wars Origins: The Dam Busters - Side by Side Scene Comparison

「彈跳炸彈」是由巴恩斯·瓦利斯（Barnes Wallis）所開發的，外表就像個圓桶，轟炸機在水面上高速投彈，炸彈會因速度太快，以及水的表面張力，而在水面上彈跳好幾下，直到速度不足才會下沉，這時候炸彈再引爆，就能有效的破壞壩體。

理論上可行，但實際執行卻相當困難，首先轟炸機必須低飛，這就要頂著強大的高射砲火突擊，然後在適當時間投彈，過早或過晚都會被攔截網所捕捉。「懲戒行動」也蒙受巨大的損失，19架轟炸機被擊落了8架，53名機組陣亡，3名被俘，3座水壩破壞了2座。

懲戒行動在戰後被翻拍成電影，1955年，英國電影《轟炸魯爾水壩記》（The Dam Busters）上映，由於是在戰後不久，所以電影中的蘭開斯特轟炸機都是真東西。這部電影也應用了當年最好的拍攝技術，微縮模型與實體場景交互搭配，表現臨場感與真實感。

星戰之父喬治·盧卡斯（George Lucas）是南加州大學電影藝術學院的科班生，當然看過許多經典電影，他在執導星際大戰時，很明顯的借用(或說致敬)了許多《轟炸魯爾水壩記》當中的運鏡，甚至一些對話幾乎是逐字逐句地借用。

《轟炸魯爾水壩記》一直有重拍的風聲，以《魔戒三部曲》聞名的大導演彼得傑克森(Peter Jackson)是最積極的一位，可惜他忙碌於《哈比人》等工作。最近的消息時，傑克森仍然有版權，他還沒有放棄這項計畫。

(中時新聞網)