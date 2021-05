5月4日因為諧音「May the 4th」與「願原力與你同意」(May the FORCE be with you),被星戰迷定為「星際大戰日」,聊個與星戰有關的歷史。

1977年,經典科幻片《星際大戰》(STAR WARS)席捲了電影業界與科幻迷,觀眾們驚呼著「很久之前遙遠銀河系」的史詩性,仿彿就是確實存在的故事。其實,星戰當中許多情節有歷史原型,比如X翼戰機和Y翼戰機攻擊死星的雅文戰役(Battle of Yavin),就源於英國皇家空軍轟魯爾河水壩的過程。

二戰爆發後,英國一直想要削弱德國的工業力量,德國的魯爾河流域一直是工業重鎮,英國空軍部已經確定,魯爾河的幾座大壩是是重要的戰略目標,大壩除了為煉鋼提供水力發電和純淨水,要是破壞大壩,對德國的傷害是沉重的。

當然,德國也知大壩的重要,因此在上游加裝了好幾道的防魚雷網,以及數十門的高砲在魯爾河兩岸,愈接近大壩火力就愈兇猛,因此,要擊毀大壩是個不容易的任務。

即使困難在前,英國空軍部仍然擬定了名為「懲戒行動」(Operation Chastise)的作戰計畫,將派出19架蘭開斯特轟炸機(Lancaster),前往攻擊魯爾河的3水壩,而且還動用了好幾種特殊武器與戰法,包括「打水漂式投彈」,以及「彈跳炸彈」(Bouncing Bomb)。

Star Wars Origins: The Dam Busters - Side by Side Scene Comparison

「彈跳炸彈」是由巴恩斯·瓦利斯(Barnes Wallis)所開發的,外表就像個圓桶,轟炸機在水面上高速投彈,炸彈會因速度太快,以及水的表面張力,而在水面上彈跳好幾下,直到速度不足才會下沉,這時候炸彈再引爆,就能有效的破壞壩體。

理論上可行,但實際執行卻相當困難,首先轟炸機必須低飛,這就要頂著強大的高射砲火突擊,然後在適當時間投彈,過早或過晚都會被攔截網所捕捉。「懲戒行動」也蒙受巨大的損失,19架轟炸機被擊落了8架,53名機組陣亡,3名被俘,3座水壩破壞了2座。

懲戒行動在戰後被翻拍成電影,1955年,英國電影《轟炸魯爾水壩記》(The Dam Busters)上映,由於是在戰後不久,所以電影中的蘭開斯特轟炸機都是真東西。這部電影也應用了當年最好的拍攝技術,微縮模型與實體場景交互搭配,表現臨場感與真實感。

星戰之父喬治·盧卡斯(George Lucas)是南加州大學電影藝術學院的科班生,當然看過許多經典電影,他在執導星際大戰時,很明顯的借用(或說致敬)了許多《轟炸魯爾水壩記》當中的運鏡,甚至一些對話幾乎是逐字逐句地借用。

《轟炸魯爾水壩記》一直有重拍的風聲,以《魔戒三部曲》聞名的大導演彼得傑克森(Peter Jackson)是最積極的一位,可惜他忙碌於《哈比人》等工作。最近的消息時,傑克森仍然有版權,他還沒有放棄這項計畫。

(中時新聞網)