標準人壽安本集團4日宣布啟動新的品牌名為「Abrdn」(發音為Aberdeen)，該品牌體現了時尚、靈活及數位化特質，並將應用於集團在世界各地所有面對客戶的業務。 標準人壽安本集團說，新品牌也意謂著集團業務改組及著眼未來的成長策略進入新階段。集團將專注於3個相互關聯的增長方向：全球資產管理（投資服務）、專為英國財務顧問及其客戶而設的技術平台（顧問服務），以及英國儲蓄與財富（個人服務）。 標準人壽安本集團表示，新品牌及相關視覺標識將於今年夏季開始啟用；同時，集團也將實施全面的持有人參與計劃以管理相關過渡安排。 標準人壽安本集團行政總裁Stephen Bird表示，新品牌Abrdn奠基於集團的悠久歷史，同時具有時尚感與活力；最重要的是，它能連繫所有客戶及顧客管道。這個與眾不同的品牌將貫徹整個集團，取代過去獨立經營的5個不同品牌名稱。 標準人壽安本集團指出，將在正式易名及股票代號修訂生效時發布後續公告，整個過程預計將於2021年8月公布公司中期業績之前完成。在公告發布之前，集團將繼續使用現有的股票代號進行交易，任何股權持有人均無需就其作為股權持有人的權利採取任何行動。

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