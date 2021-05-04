諾富特、華航群聚案足跡遍布雙北，新北市本土病例地圖亮紅燈。新北市長侯友宜今晚間前往中和樂福賣場、永和樂華夜市，視察攤販、賣場防疫作為，要求民眾落實戴口罩、手部清潔，並檢視業者防疫裝備等，嚴防疫情擴大。

侯友宜到家樂福視察各區，賣場表示已在昨晚提前打烊，進行全店消毒外，也一律要求民眾配戴口罩才能入內，並做足量測體溫、噴灑酒精消毒等措施，而賣場生鮮食品區也有提供一次性手套給消費者使用，並暫停試吃，同時落實手扶梯、電梯、手推車等地區每4個小時消毒一次的規定。

侯友宜也表示，這次染疫不會輸桃醫染疫，桃醫染疫還是控制在醫院內，但這次感染足跡已遍布北北桃、中南部等地，新北將當成社區感染模式全力備戰，各場館超前部署全面做防疫，除了親子館採預約制、封閉活動中心關閉至5月24日外，學校校慶也禁止園遊會飲食，一定要把人流管控好，落實三級防護健康五原則，相信能全面防堵疫情擴大。

新北市長侯友宜今晚間前往中和樂福賣場、永和樂華夜市視察，他表示，新北將這次疫情當成是社區感染模式全力備戰，各場館已超前部署全面做防疫，盼全面防堵疫情擴大。（蔡雯如攝）

侯友宜也說，鼓勵支持防疫作為下的經濟活動，建議業者可以搭配虛擬販售通路、商品預購制或網路折扣取代實體消費，紓緩購物人潮。另外也已要求板橋湳雅、永和樂華、汐止觀光、板橋新興及樹林興仁等5座夜市加強防疫措施，落實出入口管制，持續宣導應配戴口罩、鼓勵拉長排隊距離及提供外帶優惠等措施。

(中時 )