長庚大學醫學影像暨放射科學系教授崔博翔研發出「垂直律動」懶人運動法，讓身體站在震動平台上，竟可有效改善脂肪肝，試驗老鼠每天30分鐘，經過4個月後，脂肪肝從中重度改善為輕度。

崔博翔研發出超音波脂肪肝診斷技術，醫師進行檢查時，可以自動計算分析肝臟中的超音波訊號，得知脂肪累積程度有多少，以及是否有肝纖維化產生。這項技術將逐步應用於垂直律動與脂肪肝的診斷治療，並整合到攜帶式系統。

崔博翔指出，脂肪肝是目前國內非常普遍的疾病，會造成肝臟慢性發炎，長期下來可能會產生肝纖維化甚至肝硬化。雖然飲食控制加上運動對改善脂肪肝很有效，但現代人忙碌、工作應酬多，飲食控制搭配運動不容易；此外也有些人的身體狀態不適合運動，他與團隊希望研發取代方案解套，於是萌生研究動機。

崔博翔表示，「垂直律動」臨床用途越來越多。在近期相關文獻上，雖然也有針對脂肪肝研究，不過結論不一，崔教授認為可能與震動頻率與時間等參數有關，這部份很值得繼續探究，隨著科技發展及逐步研究實證，未來或許有望透過懶人運動法改善脂肪肝。

他已成功發展出 FattyTouch實現脂肪肝精準判讀，獲得第16屆國家新創獎肯定並已成功技轉。除了為研發成果回饋社會感到欣慰，帶著長庚大學的學生做研究也讓崔教授感到開心，近期更獲得長庚大學創業基金補助，正準備進行第2次的師生創業，將學術研究商品化。

(中時 )