當沖降稅與台股多頭行情，的確增加當沖交易量。金管會4日公布，2016年當沖降稅前，當沖日均量近106億元，占集中市場9.63％，到今年3月，當沖日均量已拉高到661億元，占集中市場交易量30.34％，更重要的是每日平均當沖交易戶數，由2018年的4.56萬戶增至今年3月的11.2萬戶，創歷史新高。

證期局副局長蔡麗玲表示，當沖是一種交易制度，可提供投資人作為套利或避險策略的工具，每位投資人策略多元，有進有出，有些是以當沖作為避險，所以無法得知投資人整戶的損益，無法推估整個市場當沖投資人到底有沒有透過當沖賺到錢。

至於當沖交易量大幅提高、當沖平均交易戶數倍增，蔡麗玲解釋，股市創新高時，願意參與交易的投資人也會增加。

台股交易量放大，市場討論是否是當沖造成台股爆量，價格劇烈波動，亦有人質疑當沖降稅是否仍要繼續延長，讓台股投機交易大幅提高。

金管會4日公布當沖交易稅由0.3％減半到0.15％的成效，首先是在降稅前，即2016年一整年，上市櫃合計日均交易量987.48億元，上市櫃當沖日均交易量則是105.74億元，而只看集中市場，當年當沖交易量占率是9.63％。

從2017年4月28日起，當沖交易稅減半，首年是到2018年的4月27日，金管會表示，期間上市櫃日均交易量是1,544.08億元，其中當沖日均量拉高到374.59億元，若看集中市場當沖占率則是22.34％。

之後當沖降稅再延長到2021年底，則從2018年4月28日到今年3月底，市場日均交易量拉高到2,106.67億元，當沖日均交易量亦放大到661.09億元，集中市場當沖占比提升至30.34％，可明顯看出當沖交易量及占率近年明顯上升，且有助放大台股交易量。

同時當沖日均交易戶數，也從2018年的4.56萬戶，2019年有微幅降到4.37萬戶，但隨著台股屢創新高，2020年當沖日均交易戶數增加到10.8萬戶，今年3月底則增加到11.2萬戶；若以近期台股交易活絡，估計4月當沖日均交易戶數還會再提高。

(工商 )