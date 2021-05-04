金曲歌后彭佳慧發行新專輯《太難唱了》，4日舉辦發片記者會。她在2018年3月和前夫王丕仁離婚後，曾被拍到與小她8歲的精壯男吳英杰（Ken）當街相擁，疑似熱戀中，對於感情，她向來低調，會想再婚？她倒抽一口氣：「我腳還是痛的，努力賺錢。」巧妙用膝蓋上的「腱鞘囊腫」轉移話題。

彭佳慧近期忙宣傳，行程滿檔，還要抽空陪伴小孩上下課，有空陪男友Ken？她笑說：「最近大家真的很忙，你幫我打電話問他。」至於男友最喜歡新專輯哪首歌？她害羞：「他都喜歡，我開玩笑的，你們自己去問他。」

彭佳慧睽違五年發片 淚崩：唱到聲嘶力竭

彭佳慧日前釋出新歌，獲得好評，但發片前，她的14歲兒子竟語出驚人說：「這應該是媽媽的最後一張專輯。」原因竟是嫌她年紀老了，她自嘲：「我是要退休了嗎？」今年49歲的她，曾想過55歲開始邁入退休階段，「55歲是美好時間，如果經濟能力許可，體力也可以，還可以到處吃喝玩樂。」

她坦言屆時兒子剛好20歲，卻突然想到雙胞胎女兒到時候才高中，她仍要工作賺錢，打消念頭：「還要繼續努力，人生不是只有我一個人。」她盼未來兒女長大成人，身邊有另一半來陪伴相處，這是很棒的事，「可以讓我什麼都不擔心，這麼好的事情為什麼要拒絕。」

記者會上，她憶起先前聽到新歌〈說實話〉Demo，當場淚崩，在錄音時，也淚灑錄音室，她直說光看歌詞就很揪心，寫中了她的內心，演唱時心有戚戚焉。她邀來熊仔力挺，熊仔玩起大冒險選擇2大難唱之歌分別出自彭佳慧的〈太難唱了〉和熊仔的〈88BARS〉，他笑說：「都太難唱了，唱了會缺氧，所以今天帶了氧氣瓶，來為佳慧姐補氣和打氣。」

彭佳慧舉辦發片記者會，邀來熊仔站台。（羅永銘攝）

彭佳慧在台上，聊到動人的新歌，忍不住淚崩。（羅永銘攝）

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