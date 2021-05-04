台北市義警昨(3)日舉辦交接典禮，未料竟有2名男子朝餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂。對此，民進黨台北市議員王世堅忍不住痛批，昨天發生的事情，有如電影《角頭》的劇情，「《角頭3》活生生上演」，他還認為此事並非是針對餐廳，若單純針對餐廳，嫌犯不會挑選這個時機點犯案，他更質疑，有人潑灑蟑螂，是否在暗喻某些壞警察就像蟑螂一樣？他更感嘆，現在台灣社會是「魔漲道消」。

王世堅4日在政論節目《評論無雙》中表示，「電影有《角頭1》、《角頭2》，昨天晚上發生的，這叫《角頭3》活生生的就在距離中山分局500公尺的餐廳上演」，而昨天白天時，他曾在市議會中對台北市警察局長陳嘉昌說，要向黑道宣戰，宣布掃黑，陳則回應「對，沒錯」，但昨天警察局上午向黑道宣戰，晚上黑道反而直接向警察挑戰，還潑蟑螂，是不是暗喻這些壞警察跟蟑螂一樣？

王世堅呼籲警方不要唾面自乾，並對事發第一時間警方稱原因可能是餐廳債務糾紛的說法提出質疑，「退一萬步講，就算是餐廳債務，不看僧面也要看佛面，餐廳進去就有告示有哪幾場餐會，現場有雙北警察局長，高達700位不是義警就是現役員警，黑道如果真的找餐廳討債尋仇，看到這個陣仗，也應該躲一下，改天再來，結果就衝著警察在的時候潑灑蟑螂」。

王世堅直言，「天哪，過去各行業好歹各安天命，做賊的、黑道，看到警察總要閃一下，就像老鼠看到貓，現在老鼠比貓大，貓就有問題，你是病貓、假貓嗎？現在老鼠隨便掰理由，說我是來找另一隻老鼠，不是找你貓，這不是貓唾面自乾嗎？」

王世堅回顧近日與警方相關的重大事件指出，不應該有這個中山事件發生，此時此刻台灣社會陷入魔漲道消，「天哪，那我們要這群警察幹什麼？」如果松山、北投之後，還有中山事件，警方遲遲沒逮到人，沒向社會說明的話，警察局大門要關上

王世堅更點名柯文哲，要他別再在看起來像個路人，否則就沒資格擔任台北市長，市政府大門也要拉下來，老百姓繳稅，要維護的是善良的公權力，讓好警察把壞警察通通抓起來。

王世堅更透露，此事若以社違法或環保法規處理，罪責很輕，但若警察局出事要環保局、衛生局收尾，那警察局真的要關了，他再度強調，警方應該對黑道宣戰。

(中時新聞網)