兩名黑衣人3日晚到北市一間餐廳潑撒蟑螂後逃逸，警方4日率先於新北市一間汽車旅館查獲共犯游女，警方晚間8時30分許將主嫌26歲吳男等4嫌拘提到案。（鄧博仁攝）

兩名黑衣人3日晚到北市一間餐廳潑撒蟑螂後逃逸，警方4日率先於新北市一間汽車旅館查獲共犯游女，警方晚間8時30分許將主嫌26歲吳男等4嫌拘提到案。（鄧博仁攝）

兩名黑衣人3日晚到北市一間餐廳潑撒蟑螂後逃逸，警方4日率先於新北市一間汽車旅館查獲共犯游女，警方晚間8時30分許將主嫌26歲吳男等4嫌拘提到案。（鄧博仁攝）

兩名黑衣人3日晚到北市一間餐廳潑撒蟑螂後逃逸，警方4日率先於新北市一間汽車旅館查獲共犯游女，警方晚間8時30分許將主嫌26歲吳男等4嫌拘提到案。（鄧博仁攝）

台北市中山區鉅星匯餐廳3日晚間義警餐敘邀請雙北警察局長參與，卻爆發潑蟑之亂，5名嫌犯逃逸。繼1名17歲少女下午落網之後，另外4名在逃嫌犯於晚間8時許前往中山分局投案，但遭到警方出示拘票拘捕到案並銬上手銬，目前正由警方偵訊中。據了解，案發之後，嫌犯其中3人潛逃新竹，透過中間人聯繫中山分局，表達投案意願，另外1人則是透過律師協助，向警方表示願意投案。

此次犯案除了游姓少女以外，年紀最大的吳姓男子也才26歲，負責於餐廳櫃臺附近監視指揮，游姓少女拍照、少女20歲的曹姓男友、許姓男子則是潑蟑2人組，而21歲蔡姓男子則開休旅車在外接應，眾人分乘機車、休旅車，最後在北投會合。

游姓少女落網後告訴警方，他們受人委託，對方有1500萬的債務糾紛，要給欠債的餐廳老闆「難看」，她跟曹姓男友去幫忙拍照，幾人上車後會合，才聽說裡面有警察在聚餐，心想「完蛋了！」

兩名黑衣人3日晚到北市一間餐廳潑撒蟑螂後逃逸，警方4日率先於新北市一間汽車旅館查獲共犯游女，警方晚間8時30分許將主嫌26歲吳男等4嫌拘提到案。（鄧博仁攝）

潑蟑4嫌赴中山分局投案打錯算盤，當場遭到警方拘捕。（胡欣男攝影）

引起全國關注的灑蟑螂案件，在24小時之後偵破，5名嫌犯全都到案。台北市警局長陳嘉昌坐鎮中山分局指揮，晚間接受媒體訪問時表示，目前正在進行偵訊作業，預計5日上午10點鐘，將對外公開說明細節。

(中時新聞網)