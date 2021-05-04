立法院司法及法制委員會明（5）日將審查「數位發展部組織法草案」，力拚本會期完成三讀，目前共有行政院、立委劉世芳、吳怡玎及台灣民眾黨團四個版本，聚焦究竟是成立數位發展部或數位發展委員會。如果本會期順利完成三讀，行政院官員表示，最快明年第一季掛牌。

根據行政院規劃，未來國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、交通部、國發會與行政院資安處等五大單位，將移轉部分業務至數位發展部；其中，經濟部旗下資策會確定轉移，另外，數位發展部也會新設資通安全署與國家資通安全研究院。至於數位發展部的單位組織及人力需求須待立法院通過組織法職掌，並經行政院核定，才能確定。

目前除行政院版本外，包含台灣民眾黨立法院黨團、民進黨立委劉世芳等人，及國民黨立委吳怡玎等人，都有提出版本，而吳怡玎版則是成立數位發展委員會。

吳怡玎認為，有鑑於「數位化」發展本為國家發展中的關鍵環節，「數位化」元素本身在政府的組織運作上屬跨部會，各部會均需「數位化」的轉型發展，所以跨部會的「委員會」始符合其定位。由行政院政務委員兼任主委，其餘各部會首長則兼任委員會委員。

同時，「數位發展委員會」的建置與職能，應具備彙整數位資源能力，針對公私部門數位發展做出諮詢、規劃、協調、審議、資源分配功能，並建立國家數位化的方向與願景。

劉世芳版本與行政院版本不同在於，數位發展部次級機關除資通安全署外，另設有數位產業署，辦理促進數位經濟發展及數位科技應用事項。

台灣民眾黨團版本則明定，為促進國際數位發展合作，數位發展部為應業務需要，可以報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。另外，由於數位發展部部分業務與國家安全相關，所需人力的量能與來源宜更多元化與專業化，因此也將兵役人員納入人力來源。

(工商 )