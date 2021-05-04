射頻IC廠立積（4968）4日召開法說會，由於第一季毛利率降到四季以來低點，成為本次法說會關注焦點。立積指出，公司當前正全力衝刺市占率，因此為力拼市占成長，第一季成本提升且沒有轉嫁給客戶，後續若競爭對手不調漲價格，立積亦不會主動上漲，不過全年毛利率仍朝向35％邁進。

立積2021年第一季財報日前出爐，單季稅後淨利達2.57億元，寫下歷史同期新高，每股淨利4.06元，不過當中毛利率為33％、季減4個百分點，創四季以來低點，成為立積本次法說會中法人所關注的焦點。

針對第一季毛利率衰退原因，立積表示，先前所新增的後段測試廠由於良率仍在拉升階段，加上部分低毛利產品出貨比重較高，且增加的營運成本並沒有轉嫁給客戶，在綜合因素影響下，使毛利率表現低於2020年第四季。

針對目前營運目標，立積指出，由於公司目前在全球市占率當中僅排名第三，目標是在2023年向上成長到第二名，因此公司當前目標是全力拓展市占率為主要優先，獲利成長絕對是公司考量之一，但當前會全力鎖定出貨成長。

據了解，立積當前在WiFi射頻前端模組（FEM）的全球市占率仍不達20％，根據公司先前釋出訊息，預計2023年市占率將挑戰35％，站上全球第二名的位階。

立積強調，全年毛利率依舊邁向35％前進，至於提升毛利率方法，則有製程轉進，以及提升營運管理及後段測試端良率提升等，漲價才會是最後一個方法，希望能讓客戶優先感受到自家產品技術及競爭力。至於後續是否有產品漲價可能性，立積表示，除非在射頻IC領域全球市占龍頭在價格策略上率先喊漲，不然立積並不會主動在報價上調整。

立積近兩天股價除了受到大盤影響之外，另外正是因第一季毛利率表現不佳，因此使股價大跌。立積4日股價開盤隨即受到龐大賣壓並跌停鎖死，終場收在441元的近四個月以來低點，近兩個交易日已經苦吞兩個跌停。

(工商 )