中油第三天然氣接收站外推方案今獲部分環保團體肯定，行政院發言人羅秉成今天表示，這是積極、正面對話的結果，政院未來將以多元管道加強溝通與論述，也呼籲民眾對藻礁公投投下「不同意」票。

行政院昨天公布三接外推方案，要將工業港再外推455公尺，總離岸1.2公里，預計工期再延二年半，將於2025年6月供氣，預算增加150億元。

部分環保團體認為，外推方案已達到兼顧反核、減煤，也盡可能對藻礁做最大保護，表態支持三接外推，並明確表達將對藻礁公投投下不同意票。

羅秉成指出，三接外推方案是在供電與環保的權衡底下，所提出的最大承受度、最大誠意度的方案，既可以顧供電也能護藻礁，希望外界理解。

羅秉成說，政府雖未對目前四個公投案提出對案，但立場就是反對，希望避免公投造成不必要的後續影響，行政院長蘇貞昌未來也會積極下鄉，向基層民眾面對面說明政府對四個公投案的反對意見。

羅秉成說，行政院未來持續加強溝通與論述三接外推方案，包括透過文宣與蘇貞昌下鄉說明等多元管道方式來論述，至於蘇貞昌的下鄉說明，主要以應民進黨立委的邀請舉行國政說明會。

(工商 )