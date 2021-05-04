近日北市松山分局、北投分局皆涉黑道糾紛爆發警紀問題，昨再爆雙北警察局長遇潑千蟑事件，讓高層震怒下令嚴辦。對此，台北市長柯文哲指出，絕對不容忍暴力事件，要求儘速破案，並駁斥北市為高譚市，更向警察同仁喊話，認真執法時更要嚴以律己。

柯文哲在臉書上表示，松山分局遭黑衣人闖入事件，全案已經進入司法程序，強調絕不包庇護短，除了檢調偵查，並也下令北市政風介入，市警局也必須做根本原因分析，針對錯誤逐條改進。

柯文哲指出，昨天晚上又發生不明人士到餐廳潑撒蟑螂的事件，這些暴力行為，絕對不能容忍，而昨晚市警局陳嘉昌局長坐鎮指揮，務求盡速破案。

柯文哲表示，有人散播謠言，把台北市類比為「高譚市」，說台北治安敗壞，事實上，在北市警察同仁努力下，近十年的刑案發生數，整體呈現下降趨勢，100年有4萬6690件，到108年降到4萬98件。

柯文哲認為，北市重大犯罪案件全數偵破，市民朋友對治安的滿意度也達到八成以上，而這一切努力，卻因為最近警界重大事件抹煞，使市民朋友對警察的信賴重挫，這一點將會誠實的面對改進。

柯文哲喊話，請所有警察同仁繼續認真執法的同時，要更嚴以律己，讓警務人員重新得到人民的信任與支持，維護執法尊嚴，而所有向公權力挑釁的行為，我也絕對不會漠視，台北市必定會嚴懲不法，絕對不會向暴力妥協。

(中時 )