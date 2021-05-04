病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。（郭吉銓攝）

華航諾富特感染風暴，至今已26人確診，足跡遍佈雙北、桃園。台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民受訪提醒民眾，現在國內已經是社區感染的第一級，華航發生較久才被察覺，顯示病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。

提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。

即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛，圖為學生放學出校門。（郭吉銓）

提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝）

民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝）

民眾即使騎乘公用自行車也自發戴上口罩，做好防疫。（郭吉銓攝）

病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。（郭吉銓攝）

提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝）

一位民眾進捷運站前，熟練地將口罩戴上。（郭吉銓攝）

提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝）

(中時 )