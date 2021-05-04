圖文》都會區淪陷 全民防疫勿放鬆 21:252021/05/04 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾即使騎乘公用自行車也自發戴上口罩，做好防疫。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。（郭吉銓攝） 華航諾富特感染風暴，至今已26人確診，足跡遍佈雙北、桃園。台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民受訪提醒民眾，現在國內已經是社區感染的第一級，華航發生較久才被察覺，顯示病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。 提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。 即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛，圖為學生放學出校門。（郭吉銓） 提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝） 民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝） 民眾即使騎乘公用自行車也自發戴上口罩，做好防疫。（郭吉銓攝） 病毒已經存在已久，足跡難以追蹤，呼籲每一個人都要做好個人防疫，才能避免走到第六級的社區感染全面爆發。（郭吉銓攝） 提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝） 一位民眾進捷運站前，熟練地將口罩戴上。（郭吉銓攝） 提醒民眾在公共場合活動，即使是戶外空間也應將口罩戴好，做好自我防衛。（郭吉銓攝） 華航、諾富特群聚擴大 蔡壁如批螺絲鬆了籲政府補破網 確診者足跡到永和 侯友宜視察大賣場夜市 要求加強防疫 (中時 ) #防疫 #確診 #華航 #足跡 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨揭防疫三漏洞 轟鄭文燦失職與中央上下交相賊 12:102021/05/04 政治 因應疫情 竹市再祭據點供餐不共餐、公有場館加強防疫 14:472021/05/04 生活 確診足跡遍佈多處 新北封閉44間密閉活動中心 15:382021/05/04 生活 中彰投防疫旅館 全面總體檢 04:102021/05/04 地方新聞 諾富特事件成台灣防疫最大破口 藍委4字痛罵陳時中 13:502021/05/04 政治 台南防疫升級 陣頭活動不戴口罩群聚開罰 11:192021/05/04 生活 首見空姐染疫 華航再增2確診 感染源不明 13:442021/05/04 生活 侯友宜參拜義天宮宣導防疫 突遇信徒未戴口罩廟方嚇壞 12:192021/05/04 生活 新聞透視》疫情擠牙膏 全面快篩揪感染鏈 04:102021/05/04 焦點要聞 疫情燒 楊志良轟防疫政策錯誤 04:102021/05/04 焦點要聞 華航新增1機師染疫 足跡公布！去過海真私房菜 14:112021/05/04 生活 生活熱門新聞 武陵福壽山農場突圍淡季 住4夜每人下殺450元 - 生活 諾富特遭爆「隱匿70人居住紀錄」 房客氣炸：若染疫將連署提告 - 生活 全台本土病例地圖曝光 新北警戒由橘轉紅 桃園28例最多 - 生活 首波梅雨明通過台灣 2地區迎大雨 中南部難解渴 - 生活 疫情升溫 柯文哲：恐已進入第一級社區感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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