氣象局預報顯示，明(5)日鋒面通過台灣地區，各地雲量增加，馬祖在清晨至上午可能有雷雨出現，中部以北、東半部地區及南部山區都有降雨機會，其中北部及東半部地區降雨較為明顯，東半部如果對流發展旺盛不排除有雷雨發生；入夜後鋒面即離開，除了東半部其他地區天氣恢復穩定，對西半部旱情幫助不大；溫度方面，各地低溫大致落在22至25度，北部及宜花地區25至27度，其他地區29至32度。

氣象局預報員葉致均表示，明天鋒面將從清晨開始影響台灣，不過影響時間只有白天的時候，晚上通過後就會離開，主要降雨地區為北部、東半部及中南部山區，屆時將有短暫陣雨機率，其中馬祖、東半部將會有大雨機率，馬祖不排除有雷雨發生。

另外，鋒面南下過程中，沿海及離島地區可能有較強陣風出現，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請大家多加留意。

至於第二道鋒面將在周六(8)、下周日(9)來到台灣北部海面，但之後就會離去，可能為北部及東半部帶來局部短暫雨，但其他地區仍為多雲到晴，午後山區雖有局部短暫陣雨，但不會直接影響台灣，由於這兩道鋒面屬於移動式鋒面，移動快速，帶來的降雨有限，對西半部水庫挹注也十分有限。

氣象局預測，較明顯的梅雨可能5月下旬後才會報到，預估整體雨量偏少至正常之間，梅雨季顯著雨期為5月後半到6月前半，北部雨期較早，中南部則較晚。

明天溫度部分，白天北部宜花地區約25至27度，其他地區則為29至32度。

(中時 )