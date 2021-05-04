華航機師感染風暴持續擴大，至4日止已累計28人確診。行政院長蘇貞昌昨(3日)召開疫情會議，要求指揮中心視疫情狀況與疫苗採購情形，擴大公費接種範圍。而勞動部已提出疫苗接種假，研擬在接種當日與次日給最多2天疫苗接種假，但不強制雇主給薪。入口網站《Yahoo奇摩》就對「是否有需要疫苗接種假？」等議題進行網路民調，調查發現，有58.5%的網友表示「有需要」。

韓國警消接種AZ疫苗6天 2例重症送醫。(圖/路透社)

目前華航諾富特染疫風波，已累計28人確診。根據統計，目前共有5萬8252人完成接種。5月1日、2日施打AZ疫苗的共有287人，衛福部長陳時中昨(3日)表示，上周有明顯看到疫苗打氣升溫，已協調合作醫院加開門診因應，同時勞動部也提出疫苗接種假，盼能提高接種意願。

據勞動部規畫，每打1劑疫苗最多請2天，即施打當日及隔日可請疫苗接種假，前後施打2劑則可請4天，不過，接種假不強制雇主給薪，而雇主不可扣其全勤獎金，員工可憑疫苗接種卡申請。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

對於「疫苗接種假」的需求性，入口網站《Yahoo奇摩》4日就對此發起網路投票民調，以「你認為有沒有需要疫苗接種假？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月4日至9日，截至4日20時50分為止，共有4千7百多名網友投票，列出5個選項，表示「非常需要」，比例佔35.6%、「還算需要」佔22.9%，共有58.5%的網友傾向「需要」。「不太需要」佔20.8%、「非常不需要」佔10.8%，「不知道/沒意見」9.9%。

(中時新聞網)