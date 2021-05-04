立法院4日三讀通過保險法修正案，最重要的是開放保險業投資公共建設與社會福利事業，最高可取得2/3董事席次，壽險業表示，的確有助提高投資意願，但實際投資仍是要看案源；保險局表示，目前最熱門的公建社福投資，即污水處理廠、綠能電廠及高鐵周邊產專區，光壽險還有2.8兆元的投資額度。

雖然要一塊最後只給了五毛多，行政院版本的保險法修正案，原本是對保險業投資公建及社福事業，由現行最高1/3董監席次拉高到100％，藉以鼓勵保險資金前進公建與社福事業。但最後經立法院黨團協商後，最高董監席次降到2/3，且保險業若派任被投資公建公司董事達1/2者，要設置至少一席具獨立性董事。

同時，保險業最有意願投資的長照機構，則不在這次開放範圍，依舊是回歸長照服務機構法人條例，即最多只能拿1/3的董監席次。

由於保險業投資公共建設及社福事業，必須依保險法146條之5，事先向保險局申請獲准，才能投資，到3月底止已投資852.26億元，依法最高可投資保險業可運用資金的10％，即約有2.89兆元，扣掉已投資部位，至少還有2.8兆元的投資額度。

保險局亦將地上權案納入廣義公建投資計算，則到4月底總投資金額會達4,192億元，占壽險可運用資金的1.45％。不過，保險業投資地上權，是算入不動產投資限額，且不用經保險局事先核准。

保險局副局長王麗惠表示，目前保險業投資公建及社福事業主要有三大類型，一是污水處理廠，這部分有國泰人壽投資；二是綠能電廠，如太陽能、風電等，如國壽、台灣人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽及新安東京海上產險都有投資。

第三則是高鐵站附近產專園區、地上權開發案等，則有國壽、富壽、新壽、中壽、南山人壽、全球、元大人壽及宏泰人壽八家公司有投資。

這些公司若是之前只拿1/3董事席次者，未來新法上路，保險局表示，都可進一步提高董事席次。

(工商 )