HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處合作,即日起至6月30日共同舉辦「雲端發票存起來 載具歸戶HAPPY GO」抽獎活動,於HAPPY GO App綁定財政部手機條碼,並以HAPPY GO App內的財政部手機條碼儲存雲端發票,可獲HAPPY GO點數及1次抽獎機會,可抽iPhone 12、飛利浦智慧萬用鍋與遠東百貨電子禮券最高5000元等多項好禮。

期間,首次下載HAPPY GO App並完成會員註冊登入即贈50點,使用HAPPY GO App綁定財政部電子發票整合服務申請的手機條碼再贈50點,共贈100點。另,消費時使用HAPPY GO App內的財政部手機條碼儲存雲端發票,每儲存1張,可獲HAPPY GO限時點數1點,每人最高可獲得10點,及累積1次抽獎資格,共有iPhone 12、飛利浦智慧萬用鍋、遠百電子禮券5000元、1000元、200元等多項獎品。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示,政府近年大力推動無紙化政策並鼓勵民眾使用雲端發票,HAPPY GO也響應政策,即日起App功能再進化,新增電子發票載具服務,民眾可透過HAPPY GO App綁定財政部電子發票整合服務申請的手機條碼,日後消費可直接將雲端發票儲存於App內的載具,方便集中管理,還可享自動對獎、中獎主動通知、獎金直接匯入帳戶等好處,有助於節能減碳。

HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處合作,即日起至6月30日共同舉辦「雲端發票存起來 載具歸戶HAPPY GO」抽獎活動。(HAPPY GO提供)

此外,母親節即將到來,民眾憑HAPPY GO App於遠東SOGO、遠東百貨挑選禮物,累積點數及發票存載具皆可一鍵搞定,或將累積的點數兌換紅利券,結帳時等同現金折抵。

(中時 )