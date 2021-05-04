HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處合作，即日起至6月30日共同舉辦「雲端發票存起來 載具歸戶HAPPY GO」抽獎活動，於HAPPY GO App綁定財政部手機條碼，並以HAPPY GO App內的財政部手機條碼儲存雲端發票，可獲HAPPY GO點數及1次抽獎機會，可抽iPhone 12、飛利浦智慧萬用鍋與遠東百貨電子禮券最高5000元等多項好禮。

期間，首次下載HAPPY GO App並完成會員註冊登入即贈50點，使用HAPPY GO App綁定財政部電子發票整合服務申請的手機條碼再贈50點，共贈100點。另，消費時使用HAPPY GO App內的財政部手機條碼儲存雲端發票，每儲存1張，可獲HAPPY GO限時點數1點，每人最高可獲得10點，及累積1次抽獎資格，共有iPhone 12、飛利浦智慧萬用鍋、遠百電子禮券5000元、1000元、200元等多項獎品。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，政府近年大力推動無紙化政策並鼓勵民眾使用雲端發票，HAPPY GO也響應政策，即日起App功能再進化，新增電子發票載具服務，民眾可透過HAPPY GO App綁定財政部電子發票整合服務申請的手機條碼，日後消費可直接將雲端發票儲存於App內的載具，方便集中管理，還可享自動對獎、中獎主動通知、獎金直接匯入帳戶等好處，有助於節能減碳。

HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處合作，即日起至6月30日共同舉辦「雲端發票存起來 載具歸戶HAPPY GO」抽獎活動。（HAPPY GO提供）

此外，母親節即將到來，民眾憑HAPPY GO App於遠東SOGO、遠東百貨挑選禮物，累積點數及發票存載具皆可一鍵搞定，或將累積的點數兌換紅利券，結帳時等同現金折抵。

(中時 )