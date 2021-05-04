沉寂34天後，SWAG執行長發出公開聲明稿宣布「我們回來了！」表示未來將從3方向來改進，提供更嚴格、更安全、更符合規範的審核機制。(翻攝SWAG官網)

台灣知名成人平台「SWAG」於上月初遭事局電偵大隊持票搜索，被迫暫停營業，讓許多網友惋惜高調作風引火上身。如今沉寂34天後，SWAG執行長發出公開聲明稿宣布「我們回來了！」表示未來將從3方向來改進，提供更嚴格、更安全、更符合規範的審核機制。

號稱亞洲最大成人平台的SWAG，因標榜提供本土女優三點全露性愛片，卻陸續爆出APP上出現性暴力、性虐待等誇張猥褻內容，甚至民眾因能透過打賞「鑽石」，而有機會和女優出去享受單獨約會，遭批淪為性交易平台。刑事局電偵大隊於上月1日持法院搜索票前往2家公司搜索，將負責人劉姓夫妻檔、員工等5人帶回偵辦。

如今沉寂34天後，SWAG執行長Sam Liu最新公開聲明稿指出，透過這次檢調單位調查，團隊再次檢視整個網站並做快速調整以符合相關法規。未來將針對審查機制作出3大面向的調整與改變。

沉寂34天後，SWAG 執行長Sam Liu最新公開聲明稿指出，未來將針對審查機制作出3大面向的調整與改變。(翻攝SWAG臉書)

◎以下為SWAG聲明稿全文：

大家好，我是 SWAG 執行長 Sam。

感謝大家 34 天漫長的等待，我們回來了。首先最重要的，讓我來跟大家說明一下，這個月 SWAG 所做的調整與改變。

SWAG 創立三年多以來，以提供優質的成人娛樂為經營目標，提供創作者上傳、販售自製的成人影音內容。由於網站內容涉及成人及性相關主題，SWAG 網站已自主建立防護措施，並擴大專業審核團隊嚴格審核創作者年齡、及建立防止未成年者造訪網站的防護機制。

透過這次配合檢調單位調查，讓我們有機會再次檢視整個網站並做快速調整以符合相關法規。同時非常感謝刑事局、iWIN 的協助，指導我們補強整個機制中較為脆弱的部分，目前我們也配合 iWIN 機構提供的規範，完成了以下網站強化措施：

1. 網站採用更加嚴格的電話綁定、年齡驗證機制，未成年青少年若無法完成電話驗證，則無法造訪 SWAG 網站，無法觀看敏感內容。

2. 所有的內容皆為付費內容，付費方式僅接受信用卡付費，以及經過人工審核身分驗證後才可支援的匯款、超商繳費方式，避免未成年造訪觀看。

3. 加強內容審核，涉及影射性交易、性虐待、暴力等主題的內容，無法在 SWAG 上架。

感謝這段時間以來相關單位、媒體朋友、新聞貼文底下留言的粉絲、PTT的鄉民...，大家的指導與建議我都收到了。我會努力讓大家看見重新蛻變的 SWAG ，成為一個透明合法的娛樂平台，帶領亞洲成人產業邁向下一個里程碑，讓全球華人的手機在深夜中持續發光。

期待從今天起的 SWAG，就是新崛起的 SWAG。謝謝大家！

(中時新聞網)