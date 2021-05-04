（台灣彩券公司4日推出2款全新主題刮刮樂「瘋狂彈珠台」、「黃金寶藏」。圖／業者提供）

台灣彩券公司4日推出2款全新主題刮刮樂「瘋狂彈珠台」、「黃金寶藏」。刮刮樂「瘋狂彈珠台」每張售價新臺幣300元，頭獎300萬元共3個；「黃金寶藏」每張售價200元，頭獎200萬元共4個。2款新品總獎項超過309萬個，總獎金逾14億元。

台彩說，益智延長型玩法刮刮樂兼具鬥智娛樂及刮獎刺激兩大特色，廣受消費者的喜愛，4日上市的「瘋狂彈珠台」是一款全新主題的益智延長型刮刮樂，以娛樂性高且民眾熟悉的彈珠台遊戲為主題，巧妙應用鋼珠球彈出由上而下與各得分區塊交錯撞擊及模擬玩家靈活控制擋板的臨場感，刺激感十足。彈珠台內共規劃9個獎金區塊，每個區塊內有1~6個數量不等的號碼，只要「您的號碼」刮出的號碼對中任一區塊全數的號碼，就能獲得該區塊對應的獎金，屏息刮獎尋找對應號碼過程，猶如期待每顆彈珠擊中得分區塊、贏得獎金的驚奇與刺激。

台彩表示，「瘋狂彈珠台」每張售價300元，頭獎300萬元共有3個， 1,000元（含）以上獎項超過27萬個，總中獎率38%。

另一款刮刮樂「黃金寶藏」每張售價200元，台彩說，票面以宏偉壯麗的黃金城堡、象徵財富的皇冠及閃耀光芒的七彩寶石，消費者彷彿進入黃金城尋寶冒險，玩法簡單易懂，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得相對應的獎金，高達10次中獎機會，有4個頭獎200萬元，超過15萬個1,000元（含）以上獎項，總中獎率33％。

(工商 )