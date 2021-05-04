台中7歲黃姓男童日前上柔道課，遭到小四學長及何姓教練重摔，造成顱內出血瀕臨腦死。男童住院14天後再傳好消息，在加護病房醫護人員照護下，男童腦壓已經從120毫米汞柱一路降到28，距離正常值25僅有些微差距。雖然昏迷指數仍是3，但生命跡象穩定。男童母親十分振奮，祈禱兒子能在母親節前夕醒來，就是她最好的母親節禮物。

據《三立新聞網》報導，黃姓男童母親轉述醫師說法指出，目前腦壓雖然下降，但不代表腦部功能及神經也跟著恢復，必須等孩子的狀況更穩定一些，透過腦波影像檢查才能評估腦部受損情況。看到孩子展現堅強的生命力，想要活下來。男童母親是既感動又心疼，她告訴記者，貼心的孩子之前曾經告訴祖母，母親節來臨時想要練習唱一首歌，送給媽媽當母親節禮物。男童的母親說，如果兒子能夠在這星期醒過來，就是最好、最棒的母親節禮物了。

在各界的關心集氣祈禱下，仍在加護病房治療的男童，病況一路好轉。男童母親說，孩子雖然還沒辦法自主呼吸，不過消化系統恢復已經有顯著的進步。她懇請社會大眾持續幫孩子祈福打氣，讓他能夠跨過這個關卡。

(中時新聞網)