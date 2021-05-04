（統一超第一季歸屬於母公司稅後淨利27.10億元，年增6.07％；單季每股稅後盈餘為2.61元，也高於去年同期的2.46元。圖／劉馥瑜）

統一超商4日公布第一季合併財報，合併營收為650.53億元，年增 3.18％；歸屬於母公司稅後淨利27.10億元，年增6.07％；單季每股稅後盈餘為2.61元，也高於去年同期的2.46元。主要來自台灣7-ELEVEN持續加速拓點、會員經濟助攻、差異化商品跟店型等帶動，以及轉投資獲利挹注！

首先，從展店速度來看，截至今年3月底，全台7-ELEVEN門市已達6,134家，今年來短短三個月「淨增加」110店，換算一天新開超過一家店，速度相當驚人。對比去年同期5,751家店，店數年增6.66％。在快速展店下，推升台灣7-ELEVEN本業營收創單季歷史新高。

其次，在會員經濟方面，統一超表示，今年3月OPEN POINT會員數突破1,300萬大關，以跨通路會員制、多元支付整合、點數如貨幣三大策略吸引會員，單季使用人次超過千萬人。其中，自有支付OPEN錢包交易筆數逐月成長，加上行動隨時取、點數兌換、小7集點卡等多元服務，也有效提升會員黏著度。

再者，在差異化商品跟店型方面，統一超表示，第一季聯名鮮食、天素地蔬、自動化熱壓吐司成功創造成長新曲線，帶動鮮食業績成長近一成；還有全新的寶可夢、史努比、角落小夥伴等主題店，以及Big7福倉門市加入COLD STONE全新複合類別，也持續帶動單店業績及來客數成長。

此外，統一超指出，7-ELEVEN以節令預購誌與線上「i預購」雙軌並進，並搭配直播導購、社群團購與自營媒體等多樣行銷模式，也助攻第一季預購整體業績成長近三成。轉投資方面，統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一速達表現亮眼，也挹注獲利。

不過，統一超首季在毛利率略減、營業費用增加下，營業利益略減1.03％、為31.58億元，加上營業外收入比去年減少，使得稅前淨利年減5.47％、為34.02億元。但因今年首季所得稅費用比去年同期減少約2.84億元，使得稅後淨利成長。統一超說明，主要是第一季增資海外轉投資事業，回沖遞延所得稅負債，故所得稅費用減少。

展望第二季，統一超表示，7-ELEVEN會員生態圈持續擴大經營，並拓展差異化鮮食市場、開通冷凍寄取件服務，還將掌握換季體感與節令商機，推出端午預購、勞動節開心花活動等，可望再挹注營運表現。

(工商 )