林文佑（右）今天對台電攻下19分。（中華籃協提供）

今晚第2場WSBL女子超級籃球聯賽對抗，由台元紡織對上台灣電力，兩隊上半場打完36比36不相上下，但台電在第3節「斷電」，單節被台元打出19比8攻勢而陷入落後，終場台元67比61力退台電，台元收下本季例行賽第5勝，僅次7連勝領先的國泰人壽。

此役上半場雙方前兩節單節得分都一樣，第2節尾聲台電劉昕妤連得4分助隊36比33超前，但台元得分好手林文佑在上半場結束槍響前，於三分線外把握空擋放冷箭，將比數扳成36比36平手。

經過中場休息，台元第3節開局攻勢猛烈，拚出10比0攻勢，而台電這一節前10次出手落空，直到該節剩3分51秒才由陳孟欣投進2分開胡，第3節打完，台元取得11分領先。

第4節台電在隊長劉希曄帶動下努力追分，最近曾追到只剩5分落後，不過台元仍穩住領先地位，加上林文佑臨去秋波再砍進三球，最終台元6分之差收下勝利。

此役為台元攻下19分的林文佑表示，第3節球隊進攻順，因此拉開差距，第4節在對方積極防守下進攻有點慌亂，但教練邱啟益都會提醒她們注意，幫助她們不至於一直混亂下去；去年獲得最佳進步獎的林文佑，本季目前在競爭得分后也很有希望，並獲得首周單周最有價值球員，今天也屢次在進攻時間接近的情況下得分，她笑說，以球隊獲勝為優先，個人獎有機會當然也不放棄，放眼爭取年度第一隊。

台元進攻端有林文佑，防守端有資深好手蔡佩真守護籃板，今天抓下10籃板，本季個人第4度單場籃板雙位數，並傳出7次助攻，隊友彭曉彤贊助11分、6籃板、5助攻；台電劉希曄也攻下19分，諶怡君11分、蘇以瑈10籃板。

台電劉希曄（中）在籃下和台元蔡佩真（左）對抗。（中華籃協提供）

(中時 )