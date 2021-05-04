台股當沖熱，金管會今天公布統計，當沖降稅實施前的2016年，集中市場當沖占比9.63%，2017年至2018年實施首年，占比大幅提升到22.34%，2018年至今則攀升至30.34%，比2016年大增20.71個百分點。

五一連假過後，台股連兩日重挫，今天盤中更一度大跌574.74點。有投顧認為，台股股價位處高檔、融資居高不下、當沖風氣盛行、籌碼日趨凌亂，獲利調節賣壓引發的「多殺多」，是這波短線大跌主因。

當沖交易稅率由0.3%減半為0.15%的優惠措施，今年底將到期，金管會已向財政部建議再延長5年。不過，當沖降稅措施是否該延長實施，近日卻引發正反不同討論。

根據金融監督管理委員會證期局資料顯示，當沖降稅實施以前的2016年1月1日至2016年10月31日，集中市場日均成交量為新台幣987.48億元，整體市場當沖日均量105.74億元，集中市場當沖占比9.63%。

當沖降稅措施實施第一年，即2017年4月28日至2018年4月27日，整體市場日均成交量為1544.08億元，整體市場當沖日均量374.59億元，集中市場當沖占比22.34%。

此外，延長當沖降稅措施期間，即2018年4月28日至2021年3月31日，整體市場日均成交量為2106.67億元，整體市場當沖日均量661.09億元，集中市場當沖占比30.34%。相比實施當沖降稅措施前，集中市場當沖占比明顯攀升20.71個百分點。

若從平均每日當沖戶數來看，截至2018年底約4.6萬戶，2019年底小幅下滑至4.4萬戶，至2020年底達10.8萬戶，短短一年內日均當沖戶數大增6.4萬戶。

證期局副局長蔡麗玲表示，當股市在上升階段，願意參與投資人數自然會增加，相應數據也會成長；當沖是一個交易制度，提供投資人運用策略套利與避險，投資人可自行選擇運用。（編輯：林淑媛）1100504

(中央社)