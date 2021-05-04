前民進黨黨代表趙介佑涉毒且遭爆前科累累，引發外界質疑民進黨的「綠黑風暴」。對此，資深媒體人單厚之表示，在民進黨派系中，英系成立最晚，而其派系也不需要用到這些人，於是他們紛紛擠入英系，他更直言，兼任進黨黨主席的總統蔡英文若能整一下英系，民進黨就乾淨一半，同時他還以前立委羅福助為指出，國民黨執政時期，黑道都沒有這麼囂張。

單厚之4日在政論節目《平論無雙》中表示，趙映光不是有錢洗白，如果不是他有民進黨這個身分，北投分局為何要去找他？是因為民進黨的關係，警方才去巴結他。

單厚之指出，前民進黨立委段宜康說的一年條款，民進黨是哪個派系同意的？裡面有人反對，大家也知道人頭黨員會重來，很多派系反對，哪個派系同意的？蔡英文都不用把各地方主委找進來，她去把英系找來看看，「你現在去看那些跟那些道上有關係的，有多少是英系？因為她派系成立最晚，其他派系早就有各自的脈絡，不需要用到這些人，她派系成立最晚，這些人都往這條路上擠，而且擠了有效」。

對於國策顧問黃承國嗆聲藍委鄭麗文，還說自己不敢闖紅燈，單厚之直言，那跟當初羅福助講「我的黑夜比你白天還美麗」相比，有什麼不一樣？國民黨時代的黑道沒那麼囂張，不是他們在黨內沒分量，反而都安安靜靜的，大家都任毀任謗，羅福助就留下那句名言，跟「貓不在老鼠就作怪」，沒那麼理直氣壯、名正言順的，單厚之更說，「今天蔡英文把他的英系整理好，民進黨就乾淨一半」。

(中時新聞網)