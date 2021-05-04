聯聚利用基地開發前時期，讓學童體驗稻田插秧樂，也成為都市最美的風景。（盧金足攝）

台中市府鼓勵土地綠美化，顛覆以往開發前豎起高高圍籬印象，以友善鄰里、共享理念，在動工之前打造新風景，這些快閃地景，有的是浪漫公園、翠綠稻田、美麗湖水，為城市帶來驚艷效果。

台中市以往曾設有空地美化的獎勵措施，激發出業者無限創意，愛創意企畫總監陳得賜指出，該獎勵措施雖已結束，業者持續在基地上花心思設計，創造品牌力，為市場增加更多競爭力。

創意變生意！以綠美宅走出差異化的精銳建設，開工前的創意設計掀起熱潮，也獲得很多藝術家力挺，超大型戶外裝置藝術，吸引民眾造訪、拍照打卡，位在黎新公園旁的基地，以波浪花帶與石頭裝置藝術再度躍升美拍場景。

台中市南屯區占地1萬5000坪的黎新公園正式啟用，市民對這座位在公益路旁的萬坪公園引頸期盼已久，為單元二重劃區面積逾萬坪大型公園，加上公園結合水資源教育，獲經濟部水利署經費補助，綠樹成蔭、碧草如茵。

為呼應黎新公園的造景，精銳建設設計的美化元素，波浪花帶象徵遊艇駛向大海所激起的水花漣漪，小碎石坡是水面波光閃爍的意象，美化設計理念運用引景、借景的手法，面向公園完全無遮檔，建築基地與公園綠海相連結。

由聯聚文教基金會發起的城市稻田計畫，利用基地開發前時期，還原土地初心，讓城市學童體驗難得的稻田插秧樂，也成為七期黃金地段內最美的風景。

(中時 )