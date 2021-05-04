順豐控股分拆順豐房託赴港上市，將於5日起招股，全球發售5.2億個基金單位，香港發售佔10％，發售價為4.68港元至5.16港元，最多集資26.83億港元，並於10日截止招股。順豐房託預期於17日掛牌，星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

香港經濟日報報導，順豐房託該次招股將引入中國東方資產管理和加拿大資產管理投資，合計投資額約為5,000萬美元。公司計劃自上市日起至2021年年底的100％收入用作分派，預計2021年可供分派收入將達1.12億至1.38億港元，以最低發售價4.68港元計算，每個基金單位的分派收益率達5.3％～5.9％。

順豐房託執行董事翟迪強表示，母企順豐控股目前在大陸有約50個物流項目，總面積超過600萬平方公尺，已經投產的面積超過170萬平方公尺。而順豐房託未來五年，將擁有上述項目優先購買權。

(工商 )