李又汝劇中偷情張哲豪。（民視提供）

李又汝劇中偷情張哲豪。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》劇中江俊翰小孩的身世之謎即將解開，江俊翰飾演的吳志誠會發現老婆周曉安(李又汝飾演)的小孩「樂樂」，親生父親不是他，且抓包老婆偷情張哲豪飾演的潘威廉。李又汝表示，即將播出的重頭戲是她跟張哲豪去汽車旅館，被江俊翰逮個正著，拍攝當天，內心其實很煎熬，因為現場有很多演員，加上台詞跟情緒都非常重，深怕自己表現不好會影響大家，甚至拍攝到一度腦壓飆高，喘不過氣，讓工作人員嚇傻。

李又汝表示這一場完全豁出去的大哭，卻導致隱形眼鏡太乾掉出來，最後索性不戴了，就眼前一片霧濛濛地完成拍攝。

張哲豪表示，很習慣水裡來火裡去，這一次跟李又汝在溫泉飯店拍攝，因為要躲避，甚至躲在溫泉池內，雖然拍攝這畫面只有短短幾分鐘，但水池太淺，變成他要用手勾著池邊，身體才不會浮上來，沒想到拍攝結束後手也瘀血了。讓張哲豪印象深刻的是，有一顆鏡頭是導演親自拿機器下水，而且在水裡除了眼睛要打開以外，還要做出「不要發現我」的表情，讓他直呼超級難受的。

張哲豪劇中除了裸上身，臉上還有愛的吻痕，事前道具就幫他找兩位美女來留下愛的印記，一位是王瞳另一位是顏曉筠，結果工作人員聽到兩位女神要做吻痕，其他工作人員也紛紛舉手想要留下印記，其中一位男生工作人員，直接跳上張哲豪身上又親又抱的，讓他直說「大家這麼溫暖，好感動」。

(中時 )