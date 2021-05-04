為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障，台北富邦銀行今宣布，延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲，出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管，期望能借重專業能力、豐富的洗錢防制經驗，協助北富銀與國際規範接軌，打造國家級金安實力，穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

北富銀表示，積極拓展海外佈局、打造全方位跨區域金融服務平台，向來是北富銀重要發展方針；想要在亞太區域扎根深耕，首要之務就是強化金融安全實力，唯有提供客戶安心公平的交易環境，才能成就彼此間的信賴和默契，給予企業持續成長的動能。

蔡佩玲原為台北地檢署檢察官，在行政院成立洗錢防制辦公室後即兼任洗防辦組長，後獲派任為洗防辦執行秘書，從事洗錢防制政策工作多年，不僅表現傑出，更熟稔亞太區域各國洗錢防制體系，曾協助台灣於2018年APG評鑑會議上獲得佳績；這次應邀加入北富銀團隊，也將發揮其專長及經驗，幫助北富銀導入資訊系統應用、培養跨區域金安人才，構築更多元完善的亞太金融服務圈。

金融安全除了防制洗錢、打擊資助恐怖活動外，也包含反詐欺、反貪腐等與金融犯罪相關的各個面向。

為提升防制力度，北富銀設有專責單位「金融安全部」，集結富邦金控及國內外營業單位力量，建置防制洗錢及打擊資恐平臺，強化客戶狀況及異常交易監控，並運用AI人工智能及大數據技術，可即時分析詐欺類型與交易模式，自動進行詐欺偵測及監控分析，提升各項防制行動的周密度及運作效率。

此外，北富銀積極推動防制洗錢教育訓練，2020全年度共計2.7萬人次完成課程，平均每人接受過3期以上培訓，扎實的訓練基礎讓北富銀在相關犯罪防制上成效卓著，2020年共成功防堵117件詐欺案，攔阻詐騙金額約新台幣約7400萬元，屢獲各地警政機關表揚，體現金融服務為大眾帶來的多元價值。

(中時 )