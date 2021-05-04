(22：00 更新內文)

美國聯準會(Fed)主席鮑爾對美國經濟復甦透露出有實質性進展，但對於何時走出陰霾，就業市場前景狀況仍不明，但隨著美國民眾接種速度超乎預期，預料有機會在夏季之前達到全體免疫目標，美股3大指數期貨盤前漲跌不一。美股周一(4日)開盤下跌33.03點、以點34,080.20開出，跌幅一度擴大至近百點，科技股則是殺成一片，開盤半小時後，跌勢甚至繼續擴大。

至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌39.25點或0.12%、暫報34,073.98點；標普500指數下跌19.83點或0.47%、暫報4,172.83點；那斯達克指數下跌147.66點或1.06%、暫報13,747.46點；費城半導體指數下跌45.52點或1.48%、暫報3,027.86點。

截至晚間10點，道瓊指數跌勢擴大，下跌250.44點或0.73%、暫報33,862.79點，那斯達克指數跌勢擴也大至293.48點或2.11%、暫報13,601.64點。標普500指數下跌近1%，費城半導體指數下跌近3%。

4大科技巨頭股價開盤齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌1.3%、暫報675.98美元。台積電ADR股價下跌0.14%、暫報115.75美元；聯電ADR股價上漲0.14美元或1.52%、暫報9.7美元。英特爾股價下跌0.77%、暫報56.82美元；AMD股價下跌0.66%、暫報78.04美元；NVIDIA股價下跌2.1%、暫報580.98美元。

聯電稍早公告，2019年遭美國購買聯電美國存託憑證(ADR)等人，以違反美國1934年證券交易法及Rule 10b-5為由，提起集體訴訟一案，美國紐約南區聯邦地方法院已核准和解，聯電公告支付300萬美元和解金，並認列在去年財報，對財務業務無重大影響。

隨著科技巨頭財報表現亮眼，加上美國疫情趨緩、經濟全面解封即將到來，投資人面對如何在成長股與價值股挑選面臨困難。道瓊指數今年以來獲得比科技股為主的那斯達克指數的表現，這代表市場對高估值的股票開始重新評估是否值得這麼高的價位，以及對消費服務股的重新看重。

(中時新聞網)