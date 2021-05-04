陽明海運為落實員工關懷政策，自2021年1月起率先國內同業推廣員工協助方案（Employee Assistance Program Service, 簡稱「EAPs」）至海勤同仁，期能透過專業服務更全面照顧所有岸勤、海勤與駐外同仁之身心健康。

EAPs為勞動部認可之員工照顧方案，是企業透過系統化及制度化的服務方式，設計符合員工需求的服務方案，包含家庭親子、生涯工作、感情關係、身心壓力、法律議題及財務規劃等，多面向且完善的支援服務。

陽明海運自2015年起推行EAPs予全體岸勤同仁，2020年擴展至駐外人員，已協助同仁解決諸多問題，並且於服務結束後之滿意度調查，得到平均達5.5以上之高分(滿分6分)，執行績效顯著。

該公司表示，由於新冠肺炎疫情造成種種限制，貨櫃輪靠港後，船員無法自由的下地活動，亦受限於簽證與國際班機減少等問題，較難以第三國下船換班的方式返鄉，更加延長了離鄉背井的船上生活，使船員在工作壓力及家庭生活間較難取得平衡，而容易出現情緒障礙、身心不適，甚至憂鬱症狀等問題，因此陽明海運與新竹生命線員工協助服務中心合作，結合海上通訊設備的提升，將EAPs推廣至海勤同仁，透過電話、Skype、Email等方式提供海勤同仁諮商管道，以解決工作、生活、健康、心理等種種難題；透過EAPs之專業服務協助，可以全面性關懷海勤同仁的身心健康，更能確保海上航行「人安、船安、貨安」目標之達成。

(工商 )