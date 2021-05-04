受疫情消息影響，位居高檔的台股連續兩天順勢爆量拉回，集中市場今天成交值新台幣6723.07億元，寫下歷史新高，當沖交易買賣占比均由34%激增至42%，為2月4日之後高點。

台股今天收在16933.78點，下跌288.57點，成交值新台幣6642億元，加計盤後等交易更達6723.07億元創歷史新高。

台灣證券交易所最新統計，今天當沖買進成交金額為2830.7億元、占比為42.1%，當沖賣出成交金額2832.5億元、占42.13%。

航運股熱門標的長榮收在跌停價78元，一檔股票成交金額近561.63億元，當沖買進成交金額約325.07億元、當沖賣出成交金額約324.12億元。

陽明收在80元，大跌8.78%，成交金額約681.11億元，當沖買進金額444.95億元、當沖賣出金額約444.29 億元。

陽明、長榮兩檔航運股合計成交金額高達1242.74億元，約占大盤成交值的18.6%，逼近兩成。

權值王台積電收591元，小漲0.51%，成交金額約267.57億元，當沖交易買進成交57.35億元、當沖交易賣出成交57.36億元。聯電收54.6元，上漲3.02%，成交金額184.46億元，當沖買進成交82.78億元，當沖賣出成交83.42億元。

晶圓雙雄台積電、聯電成交金額、當沖金額均低於航運熱門股陽明、長榮。（編輯：潘羿菁）1100504

(中央社)