台灣「越野一哥」周青正式公開「TaiwanFKT中央山脈縱走－前哨戰系列FKT」計畫，將從5月8日起以「陽明山十連峰」為第1站，目標突破自己於2018年創下的2小時49分27秒紀錄，會在各站紀錄刷新才挑戰下一條路線，同時號召有興趣參與挑戰的朋友一起共襄盛舉。

「FKT」為「Fastest Known Time（已知最快時間）」的縮寫，挑戰者將以單攻形式挑戰特定山岳路線，並記錄最快完成時間，周青的「中央山脈縱走－前哨戰系列FKT」計畫共計12站，包括陽明山十連峰、齊來南華、奇萊主北、嘉明湖、屏風山、畢羊縱走、白姑大山，以及玉山、雪山、南湖大山、秀姑巒山及北大武山等台灣五嶽。

會選擇陽明山十連峰為計畫起點，對周青有特別意義，他表示，2018年是在有「台灣跑神」稱號的超馬好手周平記的刺激下才跑出目前紀錄，這次他將再次向自己的極限挑戰，「過了向天山之後的全程下坡路段，是能否刷新成績的關鍵。」周青分析上次的經驗，為這次挑戰擬定策略，期待首站能創下佳績。

這次的前哨戰系列FKT也是周青為明年「中央山脈縱走FKT」的暖身計畫，他將把挑戰過程透過文章、照片、影片及數據紀錄下來，透過多媒體素材推廣自然環境保育及山林安全知識，更希望透過自己的雙腳，為近年國內相當熱門的戶外活動帶來全新刺激與挑戰。

(中時 )